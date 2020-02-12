Son Dakika Haberi: Elazığ ve Manisa’da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre bugün saatler 12.35'i gösterdiğinde Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde Manisa'da ise 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu sarsıntılarda can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi gelmezken, ufak süreli tedirginlik yaşandı. Haberimizin içerisinden Kandilli ve AFAD'ın geçtiği son depremler bilgilerine ulaşabilir, Elazığ ve Manisa depreminin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz…

ELAZIĞ VE MANİSA'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER! 12 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Elazığ ve Manisa depremi ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz...