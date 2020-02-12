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Haberi: ve ’da peş peşe korkutan depremler! ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat

AFAD ve tarafından geçilen bilgisine göre ’da 3.9 büyüklüğünde ’da 3.3 büyüklüğünde iki meydana geldiği belirtildi. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde son dönemde sarsıntılar oldukça artmış durumda bulunuyor. Hal böyleyken en ufak sarsıntı da dahi vatandaşlar ‘deprem mi oldu?’ aratmasını gerçekleştiriyor. Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisi doğrultusunda saatler 12.35’i gösterdiğinde Elazığ Alıncık’ta 3.9 büyüklüğünde yine aynı saatte Manisa Kırkağaç’ta ise 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntılarda can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi olmazken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini takip edebilirseniz…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 12:59 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Elazığ ve Manisa’da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat

Kandilli Rasathanesi tarafından geçilen son dakika bilgisine göre bugün saatler 12.35'i gösterdiğinde Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde Manisa'da ise 3.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiği belirtildi. Yaşanan bu sarsıntılarda can ve mal kaybı ile ilgili henüz bir bilgi gelmezken, ufak süreli tedirginlik yaşandı. Haberimizin içerisinden Kandilli ve AFAD'ın geçtiği son depremler bilgilerine ulaşabilir, Elazığ ve Manisa depreminin ayrıntılarına ulaşabilirsiniz…

ELAZIĞ VE MANİSA'DA PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER! 12 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Elazığ ve Manisa depremi ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, depremde can ve mal kaybı olup olmadığı ile ilgili bilgi edinebilirsiniz...

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Son Dakika Haberi: Elazığ ve Manisa’da peş peşe korkutan depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 12 Şubat
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