Son dakika haberi: 9 yaşındaki çocuğa işkence... Küçük Muhammed'in ölümü ile ilgili ortaya çıkan ifade kan dondurdu!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olaydan gelen son dakika haberi görenlerin kanını dondurdu. Eşref Dinçer Mahallesi'nde bir evde 9 yaşındaki Muhammed'in cansız bedenine ulaşılmış ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yapılan ilk incelemelerde küçük çocuğun cansız bedeninin üzerinde yanık ve kesik izlerine rastlanılmıştı. Ayrıca çevrede yaşayan vatandaşların iddiasına göre küçük çocuğu 11 yaşındaki ablasının boğarak öldürdüğü öne sürülmüştü. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda birçok kişinin ifadesine başvurulurken küçük Muhammed'in üvey annesinin kardeşi tarafından öne sürülen iddialar adeta kan dondurdu. Verilen ifadede küçük çocuğun üvey annesi tarafından işkence gördüğü ve aç bırakıldığı iddia edildi. İşte Bursa'da dün akşam saatlerinde yaşanan cinayetin perde arkası ve son dakika haberi ile ilgili ortaya çıkan detaylar…

O İFADE KAN DONDURDU! AÇ BIRAKTILAR… SICAK SUYLA VÜCUDUNU YAKTILAR…

9 Yaşındaki Muhammed'in ölümünün perde arkası adeta kan dondurdu. Üvey annesinin kız kardeşi tarafından verilen ifadede cansız bedeni bulunan çocuğun işkenceye maruz bırakıldığı iddia edilirken ifadelerin her bir detayı kan dondurdu.

İşte tüm detaylar…