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Haberi: 'teki akılalmaz olayda flaş gelişme! 32 yaşındaki kadın 14 yaşındaki kızı kaçırmıştı...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ’te dün herkesi şoke eden bir olayı yaşanmıştı. Samsun’dan gelen Asiye Merthan isimli bir anne, 14 yaşındaki kızının 32 yaşındaki Mahire adlı bir kadın tarafından kaçırıldığını iddia etmişti. Kızını kaçırdığını iddia ettiği kadının erkek gibi giyindiği ve erkek gibi tavırları olduğu belirten acılı anne, Mahire isimli kadınla kendi çalıştığı iş yerinin altındaki simit fırında tanıştığını canlı yayında açıkladı. Kızını Mahire Hanım ile kardeşi Emre’nin kaçırdığını iddia eden anne, çileden çıkarak canlı yayında öfkesini Emre isimli şahısa kusmuştu. Akılalmaz olay ile ilgili dünkü programda açıklamalarda bulunan Müge Anlı, bunun bir suç olduğunu belirtirken, küçük kızın bulunması için canlı yayında seslendi. 25 Ocak’tan beri kayıp olduğu bilinen küçük kız çocuğu ile ilgili bugün flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 16:16 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 16:45 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki akılalmaz olayda flaş gelişme! 32 yaşındaki kadın 14 yaşındaki kızı kaçırmıştı...

programında dün canlı yayında akılalmaz bir olayı yaşanmış ve stüdyodakileri şoke etmişti. 14 yaşındaki kız çocuğunun 32 yaşındaki Mahire adlı bir kadının kaçırdığını iddia eden Asiye Merthan isimli anne kızının bulunması için canlı yayına çıkmıştı. Kızını kaçırdığını iddia ettiği kadın ile çalıştığı iş yerinin altındaki fırında tanıştığını açıklayan anne, bir süre sonra ise ev arkadaşı olduklarını belirtmişti. Kızı Merve Korucu'dan 25 Ocak tarihinden beri haber alamadığını belirten acılı anne, kaçırma işini Mahire Taslı ile kardeşi Emre'nin yaptığını belirtmişti. Mahire Hanım'ın erkek gibi tavırları olduğunu belirten anne, Mahire Hanım'ın kendisine bana 'Mahir' de dediğini iddia etti. Herkesi şoke eden olay ile ilgili bugün flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. İşte ayrıntılar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT'TE AKILALMAZ OLAY! FLAŞ BİR GELİŞME YAŞANIYOR

Kızından haber alamadığı ve kızını bulabilecek tek kişinin de Emre olduğunu söyleyen anne çileden çıkmıştı. Bu akılalmaz son dakika olayı ile ilgili bugünkü programda flaş bir gelişme yaşandı…

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki akılalmaz olayda flaş gelişme! 32 yaşındaki kadın 14 yaşındaki kızı kaçırmıştı...
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