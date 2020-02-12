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Haberi: Öz babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürülmüştü! ’ın babasından kan donduran ifade!

Ankara’da öz babası tarafından canice katledilen olayıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. 6 Şubat Perşembe günü akşam saatlerinde Kargın Mahallesi yolunda meydana gelen korkunç olay, kar üzerinde bir çocuğun cesedini gören vatandaşların olayı polise bildirmesi ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cesedin 17 yaşındaki Şeyma Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra baba H. Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gelerek teslim oldu. Kan donduran cinayet tüm Türkiye’nin gündemine otururken Şeyma Yıldız’ın, babası tarafından ‘erkek arkadaşı olduğu’ bahanesiyle canice öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:49 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Öz babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürülmüştü! Şeyma Yıldız’ın babasından kan donduran ifade!

6 Şubat Perşembe günü Ankara Çubuk'ta yaşanan cinayeti ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Öz babası tarafından sevgilisi vardı diye iki el ateş edilerek öldürülen Şeyma Yıldız tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili sosyal medyadan tepkiler yağarken, katil babanın ifadeleri ise kan dondurmuştu. Kargın Mahallesi yolunda meydana gelen korkunç olay, kar üzerinde bir çocuğun cesedini gören vatandaşların olayı polise bildirmesi ile ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre cesedin 17 yaşındaki Şeyma Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Genç kızın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, olaydan kısa bir süre sonra baba H. Yıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelerek teslim oldu. Cani babanın emniyette verdiği ifadeler ise kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Son Dakika Haberi: Öz babası tarafından erkek arkadaşı var diye öldürülmüştü! Şeyma Yıldız’ın babasından kan donduran ifade!
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