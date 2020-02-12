SON DAKİKA HABER: Zonguldak’ta korkunç olay! "İnternet kafeye gidiyorum" diyerek evden ayrıldı... Detaylar kan donduruyor!

Zonguldak'a bağlı Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan Nesrin Koçaklı adlı genç kızın 2017 yılından beri kayıp olmasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. "İnternet kafeye gideceğini belirterek evden ayrılan genç kızın 2017 yılının Ocak ayından bu yana kayıp olmasıyla ilgili araştırmalarını sürdüren emniyet güçleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, Nesrin Koçaklı'nın en son erkek arkadaşı Erkan Kanyılmaz ile görüldüğünü belirledi. Bunun üzerine derhal gözaltına alınan Kanyılmaz çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunma salondakilerin kanını dondurdu. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…