Tokat'ta okullar tatil mi? Amasya ve Tokat’ta 12 Şubat Çarşamba için Valilik kar tatili açıklaması yaptı mı?

Tokat ve Amasya'da okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından pek çok ilimiz için kar yağışı ve buzlanma uyarıları sürüyor. Yeni haftanın ilk iki günü bazı il ve ilçelerde eğitime ara verilmişti. Haftanın ortasına doğru ilerlerken kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisini sürdürmesi sebebiyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Tokat Valiliği tarafından alınan karar neticesinde Pazartesi günü eğitime ara verilmişti. Peki yarın Tokat ve Amasya'da okullar tatil mi? İşte Valilik tarafından yapılması beklenen tatil açıklamalarına ilişkin detaylar...

TOKAT'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT 2020

Tokat'ta 4 ilçede kar tatili ilan edildi. Tokat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçede taşımalı sistemle eğitim, Zile'de ise ilçe genelinde 1 gün süre okullar tatil edildi. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bazı ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için tatil kararı alındığına dikkat çekildi. Açıklamada kaymakamlıkların kararı ile Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Zile ilçe genelindeki tüm okullarda 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Almus: Eğitim Öğretime devam ediliyor.

Artova: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Başçiftlik: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Erbaa: Gökal Bölgesi okullarında 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verilirken, diğer okullarımızda eğitim öğretime devam ediliyor."

Niksar: Eğitim Öğretime devam ediliyor.

Pazar: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Reşadiye: Eğitim Öğretime devam ediliyor.

Sulusaray: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Turhal: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Yeşilyurt: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Zile: İlçe geneli tüm okullarda Eğitim Öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Tokat hava durumu:

Tokat için 12 Şubat 2020 hava durumu tahmini: Hafif kar yağışlı, sıcaklık 5 derece

AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kar yağışından olumsuz yönde etkilenen şehirlerden bir tanesi olan Amasya'da eğitim gören öğrenciler ve velileri Amasya Valiliğinin konuyla ilgili yapılan bir açıklama mevcut değil.

Amasya hava durumu:

Amasya için 12 Şubat 2020 hava durumu tahmini: Az bulutlu, sıcaklık 8