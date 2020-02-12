Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? Rize ve Trabzon’da okullar tatil olacak mı?

Trabzon'da kar yağışı etkisini azaltırken yağmur yağışı kendini gösteriyor. Yarın hissedilen sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor. Okulların kar yağışı nedeniyle tatil olması zayıf bir ihtimal olarak ifade edilirken buzlanma konusunda önlemler de alınıyor. Belediye ekipleri kar yağışı sonrasında çalışmalarını sürdürüyor. Rize'de ise hava durumu şu şekilde; aynı şekilde Trabzon gibi kar yağışı etkisini yağmura çevirdi. Hissedilen sıcaklığın da yarın 6 derece olması bekleniyor.

Trabzon Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada 12 Şubat Çarşamba günü de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olduğu ifade edilmişti. Yarın yani 13 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Trabzon ve Rize valiliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

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