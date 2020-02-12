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ve ’de yarın okullar tatil mi? Rize ve Trabzon’da okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Özellikle kar yağışının etkili olduğu Karadeniz Bölgesi’nde öğrenciler ve ’da yarın okullar tatil mi? sorusunun cevabını araştırıyor. Bölgede başlayan yoğun kar yağışından sonra Pazartesi ve Salı günü valilik tarafından Rize ve Trabzon’da okullar tatil edilmişti, dün yapılan açıklamadan sonra da bugün için tatil haberi duyurulmuştu. Yarın yani Perşembe günü okullar tatil olacak mı?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 15:30 ABONE OL
Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? Rize ve Trabzon’da okullar tatil olacak mı?

Trabzon'da kar yağışı etkisini azaltırken yağmur yağışı kendini gösteriyor. Yarın hissedilen sıcaklığın 5 derece olması bekleniyor. Okulların kar yağışı nedeniyle tatil olması zayıf bir ihtimal olarak ifade edilirken buzlanma konusunda önlemler de alınıyor. Belediye ekipleri kar yağışı sonrasında çalışmalarını sürdürüyor. Rize'de ise hava durumu şu şekilde; aynı şekilde Trabzon gibi kar yağışı etkisini yağmura çevirdi. Hissedilen sıcaklığın da yarın 6 derece olması bekleniyor.

Trabzon Valiliği tarafından dün yapılan açıklamada 12 Şubat Çarşamba günü de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil olduğu ifade edilmişti. Yarın yani 13 Şubat Perşembe günü okulların tatil olup olmayacağına ilişkin Trabzon ve Rize valiliklerinden veya İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nden herhangi bir açıklama gelmedi.

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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? Rize ve Trabzon’da okullar tatil olacak mı?
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