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'da kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün edildi

'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü edildi. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle Van-Başkale Karayolu'ndaki Güzeldere ve Kurubaş Geçitleri ile Çaldıran-Doğubeyazıt Karayolları akşam saat 21.00 itariyle trafiğe kapatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.2.2020 22:00 ABONE OL
Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün tatil edildi

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi.

Yüzlerce mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir." denildi.

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Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'da görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı.

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Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün tatil edildi
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