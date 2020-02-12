Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, okullar 2 gün tatil edildi

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar Perşembe ve Cuma günü tatil edildi.

Yüzlerce mahalle ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir." denildi.

VAN'DAKİ FACİANIN SİMGESİ OLMUŞTU...TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Van'da görüş mesafesinin yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran-Doğubayazıt karayolu, Van-Başkale Güzeldere Geçidi, Van-Gürpınar Kurubaş Geçidi saat 21.00 itibariyle can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı.