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Yarın 'te edildi? Gaziantep kar tatili açıklaması geldi mi?

Yarın ’te sorusu sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yerini aldı. Yurdun neredeyse tüm kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara veriliyor. Valilikler tarafından yapılan son dakika açıklamaları peş peşe gelirken Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre kar yağışı birçok şehirde etkili olacak. Özellikle ulaşımda yaşanan problemlere karşı tedbir amaçlı kar tatili olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Peki, ’te okullar tatil mi? Valilik tarafından yarın Gaziantep’te okullar tatil mi edildi? İşte tüm son dakika gelişmelerini takip edebileceğiniz haberimiz…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 22:19 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 22:20 ABONE OL
Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi edildi? Gaziantep kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurt genelinde etkisini göstermekte olan kar yağışı vatandaşların yarın Gaziantep'te okullar tatil mi sorusunu internet üzerinden yoğun olarak araştırmasına neden oluyor. Valilikler tarafından açıklamalar peş peşe gelirken son olarak Van'da eğitime bir günlük ara verildiği vatandaşlara duyurulmuştu. Bunun üzerine ise vatandaşlar da valilik tarafından yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. Peki, Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi? Valilik tarafından 13 Şubat yarın Gaziantep'te okullar tatil mi edildi? İşte tüm detaylar ve son dakika gelişmeleri…

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Henüz Gaziantep valiliği tarafından kar tatili açıklaması gelmedi ancak gelir gelmez haberimizin içeriğinde olacaktır.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kar yağışı başladı.

İslahiye'de -9 dereceye ulaşan dondurucu soğukların ardından ilçede kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağış edeniyle kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi. Öte yandan başlayan kar ile birlikte kentte hava sıcaklığının da artması bekleniyor.

METEOROLOJİ KAR UYARISI YAPILIYOR!

Meteoroloji Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada," Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı, Elazığ ve Adıyaman'da ise hafif kar yağışlı geçmesi beklenmektedir.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarların değişik yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir"denildi.
Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğini de bildiren meteoroloji, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesine karşı tedbirli olunmasını istedi.

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Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi edildi? Gaziantep kar tatili açıklaması geldi mi?
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