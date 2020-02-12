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Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat 2020 Çarşamba günü olan iller ve ilçeler! Valilik ve Kaymakamlıklardan kar tatili açıklaması geldi!

Geçtiğimiz haftasonundan bu yana Türkiye’de pek çok ilde soğuk hava ve yoğun kar yağışları görülmeye devam ediyor. Yaşanan bu kar yağışları nedeniyle, günlerdir pek çok ilden haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, 12 Şubat Çarşamba bugün okullar tatil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunda görüldüğü üzere iç Anadolu ve doğu bölgelerimizde yoğun kar yağışları etkisini göstermeye devam edecek. Hal böyle olunca Eskişehir, Tokat, Sivas, Malatya, Gaziantep, Erzincan, Tunceli, Kahramanmaraş ve Ankara’da bugün okullar tatil mi? sorusu merak ediliyor. Valiliklerden kar tatili açıklaması var mı? Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Haberimizin detaylarından bugün okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını bulabilir, valilikler tarafından yapılan anlık açıklamalara ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 08:18 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 08:20 ABONE OL
Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat 2020 Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler! Valilik ve Kaymakamlıklardan kar tatili açıklaması geldi!

Yurt genelinde süregelen kar yağışları pek çok ilde hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımla ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da okula gidecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri tatil haberlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayınlanan raporda görüldüğü üzere Eskişehir, Tokat, Sivas, Malatya, Gaziantep, Erzincan, Tunceli, Kahramanmaraş ve Ankara gibi pek çok ilimizde yoğun kar yağışları etkisini sürdürüyor. Bu noktada günün en çok aranan soruları ise 'Yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı?' oluyor. Konuyla ilgili valiliklerden gelecek olan açıklamaları yakından takip edilirken, eğitime ara verilen tüm il ve ilçeleri açıklamalar geldikten hemen sonra sizlerle paylaşacağız. İşte 12 Şubat Çarşamba günü olan iller ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

12 Şubat Çarşamba günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…

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Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat 2020 Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler! Valilik ve Kaymakamlıklardan kar tatili açıklaması geldi!
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