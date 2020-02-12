Bugün okullar tatil mi? 12 Şubat 2020 Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler! Valilik ve Kaymakamlıklardan kar tatili açıklaması geldi!

Yurt genelinde süregelen kar yağışları pek çok ilde hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşımla ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca da okula gidecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri tatil haberlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün yayınlanan raporda görüldüğü üzere Eskişehir, Tokat, Sivas, Malatya, Gaziantep, Erzincan, Tunceli, Kahramanmaraş ve Ankara gibi pek çok ilimizde yoğun kar yağışları etkisini sürdürüyor. Bu noktada günün en çok aranan soruları ise 'Yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı?' oluyor. Konuyla ilgili valiliklerden gelecek olan son dakika açıklamaları yakından takip edilirken, eğitime ara verilen tüm il ve ilçeleri açıklamalar geldikten hemen sonra sizlerle paylaşacağız. İşte 12 Şubat Çarşamba günü kar tatili olan iller ve ilçeler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER VE İLÇELER

12 Şubat Çarşamba günü kar nedeniyle eğitime ara verilen illeri ve diğer tüm son dakika gelişmelerini haberimiz içerisinden bulabilirsiniz…