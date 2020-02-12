Sivas ve Van'da yarın okullar tatil mi sorusu akşam saatlerinde artan yağış ile beraber araştırılmaya başlandı. Yaşamı olumsuz etkilemeye devam eden yağışlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen hava durumu tahminlerine göre bir süre daha devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise yağışlar nedeniyle eğitime bir günlük ara veriliyor. Peki, Yarın Sivas ve Van'da okullar tatil mi? Perşembe Van ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

YARIN SİVAS VE VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Haberimizin devamından Yarın Sivas ve Van'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…