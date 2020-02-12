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Yarın ve ’da mi? ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı?

Ülkenin birçok kesiminde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken vatandaşlar Yarın ve 'da mi? Sorusuna yanıt arıyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı adeta felç etti. İki ilde de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken birçok şehirde eğitime ara verdiği haberleri günlerdir valilikler tarafından duyuruluyor. Haberimizin devamından valilikler tarafından gelen son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz. Peki, ve Van'da okullar tatil mi? ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.2.2020 19:05 ABONE OL
Yarın Sivas ve Van’da okullar tatil mi? Perşembe Van ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı?

ve 'da yarın mi sorusu akşam saatlerinde artan yağış ile beraber araştırılmaya başlandı. Yaşamı olumsuz etkilemeye devam eden yağışlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen tahminlerine göre bir süre daha devam edecek. Yurdun birçok bölgesinde ise yağışlar nedeniyle eğitime bir günlük ara veriliyor. Peki, ve Van'da okullar tatil mi? ve Sivas'ta okullar tatil olacak mı? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

YARIN SİVAS VE VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT KAR TATİLİ OLAN İLLER!

Sivas'ta kar yağışının aralıksız sürmesiyle kentte araç ve yaya trafiği aksadı. Sivas Belediyesi ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Haberimizin devamından Yarın Sivas ve Van'da okullar tatil mi? Sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

İşte detaylar…

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Yarın Sivas ve Van’da okullar tatil mi? Perşembe Van ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı?
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