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Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi!

Yeni haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan aktüel katalog vatandaşların hizmetine sunuluyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda 2’li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala vatandaşlar fırsat ürünlerinin neler olduğunu merak ediyor. Her cebe ve her eve hitap eden BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte tam listesi!

Giriş Tarihi: 12.2.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 17:28 ABONE OL
Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi!

Bu haftaya ilişkin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe hitap eden ürünler özellikle Sevgililer Günü'nün gelmesi ile birlikte fırsat ürünlerine dönüşecek. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda; Dik Durabilen Süpürge Piccadily, Akıllı Bileklik, Mini Masaj Aleti, Beyaz Cam Set Üstü Ocak, Dekoratif Led Lamba gibi ürünler yer alıyor. Haberimizin içeriğinden BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 ŞUBAT CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM aktüel indirimli ürünler tam listesi!
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