Zigana Dağı’nda çığ düştü

BUGÜN NELER OLDU

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Zigana Geçidi'ne 2.5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldı. Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, yapılan yoğun çalışmalarla yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirtti. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri gönderilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çığ hadisesinde yaralımız yok" dedi.