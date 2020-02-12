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’nda çığ düştü

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Zigana Dağı’nda çığ düştü
Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Zigana Geçidi'ne 2.5 km mesafede meydana gelen çığ nedeniyle Gümüşhane-Trabzon karayolu ulaşıma kapandı. Çığ sonrası yoldan geçen çok sayıda araç zarar görürken, çığ altında kalan araç olup olmadığı ile ilgili çalışma başlatıldı. Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, yapılan yoğun çalışmalarla yolu tek şeritten trafiğe açtıklarını belirtti. Bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri gönderilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olayla ilgili Twitter hesabından bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çığ hadisesinde yaralımız yok" dedi.
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Zigana Dağı’nda çığ düştü
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