Şans Topu çekiliş sonuçları 12 Şubat 2020: Şans Topu sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı ve kazanan numaralar

On binlerce şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi bu akşam gerçekleştirilen 12 Şubat Şans Topu çekilişi ile sona erdi. Geçen hafta gerçekleşen çekiliş neticesinde Şans Topu sonuçları için ilgili daha da artmıştı. Bu akşam, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları ve tüm son dakika haberlerinin hepsi sabah.com.tr'de!

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 12 ŞUBAT 2020! MPİ BİLET SORGULAMA

Şans Topu 12 Şubat çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15'te yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...