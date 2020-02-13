14 Şubat’ta ne yapılır? Sevgililer günü nasıl kutlanır?

Bu yıl 14 Şubat Cuma gününe denk geliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanacak. Milyonlarca çifti yakından ilgilendiren bu durum için araştırmalar hızlandı. Herkes sevgilisine ya da eşine güzel jestler yapmak, onları mutlu etmek için uğraşıyor. Sayılı saatlerin kalmasıyla birlikte henüz plan yapmamış olan çiftler Sevgililer Günü nasıl kutlanır sorusunun yanıtını arıyor. Kişiden kişiye fark edecek seçenekler barındıran 14 Şubat'ta ne yapılır? İşte detaylar!

SEVGİLİLER GÜNÜNDE DIŞARIDA YAPILABİLECEKLER

Sevgililer Günü, özel bir gün olduğu için her şeyiyle önceden planlanmış ve diğer günlerden farklı bir gün olmalıdır. Eğer sevgiliniz ve siz planlı şeyler yapmayı sevmiyorsanız durum değişir. Bunu daha önceden konuşmuş ve buna göre bir ilişki sürdürmüşseniz o zaman yine buna göre bir sürpriz hazırlamanız gerekecektir.

Onu Şımartın

Eğer kadınsanız, sevgilinizin çok sevdiği şeyler yapabilirsiniz; bowling, bilardo veya langırt oynamak. Erkekseniz, sevgilinize bir spa ve masaj sürprizi yapabilirsiniz. Son derece centilmence olan bu hareketlerle birbirinizi şımartıp, sevdiğinizin gönlünü bir kez daha kazanmış olursunuz üstelik.

Mevsimler Hevesinizi Kaçırmasın

Kış pikniğine gidip hem çılgın bir gün geçirip hem de unutulmaz bir hatıra yaşayabilirsiniz. Karda kışta, inlerin cinlerin top oynadığı yerlerde baş başa yaptığınız bu pikniğin tadı damağınızda kalacaktır. Beki biraz üşüyeceksiniz ama inanın buna değer. Piknik çantanızı hazırlarken termosunuza çay almayı ihmal etmeyin.

Yeni Maceralara Yelken Açın

Maceracı bir çiftseniz yamaç paraşütü, atv, go kart gibi açık alan aktiviteleri deneyebilirsiniz. Buz pateni yapabilirsiniz. Hele ki bu ikinizin de ilk paten deneyimi ise tadından yenmez bir gün olacağına kesin gözüyle bakın.

El Ele Yürüyüşü Uzatın

14 Şubat günü sokaklarda, el ele ayaklarınıza kara sular inene kadar dolaşabilirsiniz. Bu uzun yürüyüşte birlikteliğinizi, ilk günden bu güne kadar yaşadıklarınızı birbirinize hatırlatıp, sevginiz hakkında sohbet edebilirsiniz.

Klasik Ama Etkili

Bulunduğunuz şehrin en güzel manzarasını izleyebileceğiniz bir yerde romantik bir akşam yemeği organize edebilirsiniz. En sevdiği çiçekler, en sevdiği yemekler eşliğinde en sevdiği içecek. Beraberinde iltifatları, güzel sözleri ve güler yüzü de unutmayın.

Hobi Atölyelerine Gidin

İnternetten yapacağınız minik bir araştırmayla günlük hobi atölyeleri bulabilirsiniz; yemek, pasta, çikolata, reçel, kurabiye yapımı vs. gibi. İkinizin de hoşuna gidecek bir tanesini seçip farklı bir gün ile beraber yeni bir şey de öğrenmiş olursunuz.

Medyumculuk Oynayın

İster evde ister dışarıda olun karşılıklı Türk Kahvesi içip birbirinize fal bakabilirsiniz. Sevgilinizin fincanını yorumlarken sık sık gözlerinin içine tatlı tatlı gülümseyerek bakın. Tabi ki bu fal falcının baktığına benzemesin, siz kendi duygularınızı ifade eden yorumlamalar yapın.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE EVDE YAPILABİLECEKLER

Yaklaşan Sevgililer Günü öncesinde, bu özel günü evde romantik bir şekilde geçirmek isteyen çiftlerimiz için, sevgiliyle evde yapılabilecek aktiviteleri ve küçük sürprizleri sizin için derledik.

Romantik Bir Kahvaltı

Günün en önemli öğününü, hayatınızın en önemli kişisiyle, özel bir günde paylaşmak. Kulağa oldukça keyifli geliyor. Sevgilinize romantik bir kahvaltı hazırlayabilir, kahvaltı masasının üstünü güllerle ve dilediğiniz aksesuarlarla süsleyebilirsiniz.

Küçük Notlar ve Hediyelerle Romantik Bir Oyun

Evin bazı yerlerine hediye saklayarak küçük notlarla sevgilinizin onu bulmasını isteyebilirsiniz. İlk önce hediyeye ve yerine karar vermeniz gerekecek. Hediyeyi koyduğunuz yere göre, küçük kalpli veya renkli notlarla ipuçları verin. Sonra sevgilinin bu notları takip etmesini bir tebessüm içinde izleyebilirsiniz.

Beraber Özel Kokteyller Yapın

Evde sevgilinizle beraber, dilediğiniz kokteyli içerisine sevginizi de koyarak yapabilirsiniz. Kokteyl tarifleri de internette mevcut. Kokteyl yapmamız için illa ki pahalı ekipmanlara ihtiyaç yok, evdeki malzemelerle de kokteyl yapabilirsiniz.

Sevgilinin Sevdiği Şarkılardan Felekten Bir Gece

Romantik bir Sevgililer Günü istiyorsanız eğer, bu plan hem uygulanması çok kolay hem de çok keyifli olabilir. Sevgilinizin sevdiği şarkıları, şarkıcıları biliyor olmalısınız. Bu şarkıları bir liste haline getirdikten sonra çıkıp bir şişe kırmızı şarap alın. Güller ve fotoğraflar ile bu ortamı süsleyebilirsiniz. Sonra sevgilinizle şarap eşliğinde, akşama kadar bu şarkıları dinleyip dans edin.

Puzzle Yapın

Bu önerimiz biraz olsun farklılıkların dışına çıkmak için geliyor. Eğer çabuk sinirlenen, sabırsız bir insan değilseniz, sevgilinizle puzzle yapabilirsiniz. Hatta illa ki işin içine biraz olsun romantizm katacağım derseniz, ikinizin fotoğrafını puzzle yaptırın. Her bulduğunuz parça da birbirinizi öperek kutlayabilirsiniz.

Film İzleyin

14 Şubat'ta sevgilinizle evde romantik bir film izleyebilirsiniz. Son günlerin en ünlü filmi Altın Küre'de aldığı ödüller ve Oscar adaylıklarıyla ve tabii ki oyuncularıyla dikkat çeken Ryan Gosling ve Emma Stone'ın başrollerini paylaştığı La La Land harika bir fikir olabilir.

Beraber Akşam Yemeği Hazırlayın

14 Şubat'ta sevgilinizle evde güzel bir akşam yemeği hazırlayıp, romantik bir yemek yiyebilirsiniz. Bizim önerimiz aklınıza gelen ilk yemeği yapmayın.

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN HEDİYE NASIL SEÇİLMELİ VE NASIL VERİLMELİDİR?

Hediyeye gelince...

Hediyeyi basit bir şekilde vermemek çok önemli. Eğer birkaç hediye alırsanız daha da iyi olacaktır. Mesela bir hediyeyi ona verebilir ve diğer hediyeyi bulması için küçük bir yönlendirici ipucu yazabilirsiniz. Böylece heyecanlı dakikalar sonucunda hediye kavuşacaktır. Hatta 'yakınsın, değilsin' ya da 'sıcak, soğuk' gibi evin farklı yerlerinde biblolara veya çerçevelere, hediyeye yakın olup olmadığını da yazabilirsiniz. Güzel paketli çikolatalara da aynı şeyi yapıp evin farklı yerlerine koyabilirsiniz. Kadınlar çikolatayı çok sever, unutmayın.

Hediye seçimi ise kişiden kişiye değişir. Öncelikle sevgilinizi tanımanız gerekiyor, neyi sevip neye heyecan duyacağını bilmelisiniz. Yeteneğiniz varsa ona bir takı hazırlayabilir veya bir resim çizebilirsiniz. Belki ona bir fotoğraf çekebilirsiniz. Sevdiği bir şeyin fotoğrafı veya onun gizlice çekilmiş bir fotoğrafı... Hediye almaktansa kendi yaptığınız bir şey çok daha anlamlı olacaktır ama bu da kişiden kişiye değişir. Belki sevgiliniz düşünülüp seçilmiş, alınan bir hediyeyi daha çok sevecektir. En iyisi siz ikisini de yapın. Unutmayın hediye büyük, küçük, pahalı, ucuz, ne olursa olsun sizin onu sunma şekliniz önemlidir.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE NASIL FARKLI BİR SÜRPRİZ YAPILABİLİR?

Klasikleşmiş şeyleri yapmayın. Daha önce duyulmuş ve yapılmış şeyler sevgilinizi çok fazla etkilemez. Hatta bu yapılacak şey büyük bir şey de olsa daha önce yapılmışsa çok etkileyici değildir. Eğer klasik bir şey yapacaksanız da içerisinde kendinizden ve ilişkinizle ilgili bir şeyler katmanız gerekir. Burası size kalmış. Mesela ilişkinizin başladığı tarihle ilgili bir şey olabilir veya aranızdaki akılda kalıcı ve özel bir konuşma olabilir. Bunları farklı şekillerde sevgilinize sunabilirsiniz. Unutmayın yapacağınız sürpriz ile imaj yaratırsınız ve farklı sürprizler (küçük de olsa) kadınlar için her zaman daha çekicidir.

Son olarak eklemek gerek. Belki de sevgiliniz ve siz Sevgililer Günü'nü kutlamayı sevmeyen çiftlerdensiniz. Bu durumda kendi özel gününüz olmalı. Bu bir yıl dönümü olabilir veya aranızdaki önemli bir anın yıl dönümü olabilir. Ayrıca unutmayın ki, küçük sürprizler her zaman hayatınızda olmalı. Sadece özel günlerde hediye almayın. Diğer günlerde de küçük sürprizler ve hediyelerin varlığı, ilişkiyi canlı tutmanın ve sevgiyi körüklemenin, sevgiyi göstermenin iyi bir yoludur.