Yurt geneli soğuk havalar etkisini sürdürmeye devam ederken Meteoroloji'den kar yağışı uyarıları geliyor. Bilindiği üzere Perşembe günü Ardahan ve Şanlıurfa'da yoğun kar yağışından dolayı okullar tatil edilmişti. Şubat ayının ikinci haftası itibarıyla yoğun kar yağışı yaşanırken, öğrenciler ve velileri Valilik açıklaması ile kar tatili haberlerini yakından takip ediyor. Hal böyle olunca 14 Şubat Ardahan ve Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? Yoğun kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa ve Ardahan'da okullar tatil olacak mı? sorularına yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar…

ARDAHAN VE ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 ŞUBAT CUMA

MEB veya Valilik tarafından 14 Şubat 2020 Cuma günü Ardahan ve Şanlıurfa kar tatili açıklaması gelmedi. Güncel bilgi gelince haberimize eklenecektir.

ARDAHAN HAVA DURUMU

14 Şubat Cuma günü Ardahan'da hava durumu sıcaklığı -7 derece. Hissedilen sıcaklık ise -13'lerde olacak.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

14 Şubat Cuma günü Şanlıurfa'da hava durumu sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 4 derece olacak.

ŞANLIURFA VE ARDAHAN'DA 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Haberi duyuran Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şu ifadeleri kullandı:

"İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizde eğitime 1 gün (13 Şubat Perşembe) süreyle ara verilmiştir. Sevgili öğrencilerimiz, sağlığınıza dikkat ederek kar yağışının keyfini çıkarın."

Ardahan'ın Posof ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesinin beklendiği aktarıldı.