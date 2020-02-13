BİM 14 Şubat 2020 aktüel ürünler indirimleri başladı! BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var?

Her hafta Cuma günleri mağazalarındaki rafları yenileyen market zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 14 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise Dik Durabilen Süpürge Piccadily.. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 14 ŞUBAT İTİBARİYLE İNİDİRİMLER BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Aşağıdaki görsele tıklayarak haftanın kataloğuna ulaşabilirsiniz…