Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu Cuma günü raflarda yerini alacak! BİM aktüel ürünler kataloğunda DEV İNDİRİM!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan aktüel katalog vatandaşların hizmetine sunuluyor. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalogda 2'li Premium mermer desenli zigon sehpa 99,90 TL, mermer desenli 5 parça banyo seri 59,90 TL, narenciye sıkacağı 49,90 TL, mini masaj aleti 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Sevgililer Günü'ne az bir zaman kala vatandaşlar fırsat ürünlerinin neler olduğunu merak ediyor. Her cebe ve her eve hitap eden BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 14 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 14 ŞUBAT CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.