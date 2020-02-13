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'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

'de 5 gündür haber alınamayan 69 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:52 ABONE OL
Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu

Merkeze bağlı Kepez beldesindeki evinden 7 Şubat'ta ayrıldıktan sonra dönmeyen Mehmet Armağan Birgil'in yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu.

Aramalarda bu kişiye ait herhangi bir ize rastlanamaması üzerine, kullandığı cep telefonuyla ilgili telekomünikasyon şirketinden yardım istendi.

En son telefon sinyalinin Hava Radar ve Mevzi Komutanlığı civarında olduğu tespit edilince aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerince söz konusu arazide bulunan Birgil'in cesedinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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Çanakkale'de 5 gün önce kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
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