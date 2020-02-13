Son dakika! Bahçelievler'deki çifte cinayet için istenen ceza belli oldu!

Bahçelievler'de 4 Mart 2019'da Ayşe Soymaz (53) ile annesi Keziban Ercan'ı (81) öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Mesut Soymaz'ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık, Mesut Soymaz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.



ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan maktül Ayşe Soymaz'ın ölümüne ilişkin gelen raporu okudu. Raporda maktul Soymaz'ın ölüm nedeninin ağız ve burun tıkanması ve boyna baskı sonucu gerçekleştiği aktarıldı.



Adli Tıp Kurumu raporuna karşı savunması sorulan sanık avukatı beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanık Mesut Soymaz ise rapora bir diyeceği olmadığını söyledi.



Boğazlarına atkı dolayıp ağızlarına çorap tıkamış

Sanığın beyanının ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı daha önceden borç aldığı amcasının eşi Ayşe Soymaz'ın evine gittiğini aktardı. Sanığın evde önce 53 yaşındaki Ayşe Soymaz'ın, ardından onun annesi olan 81 yaşındaki maktul Keziban Ercan'ın boğazına atkı doladığı ve ağızlarına çorap tıkadığı da mütalaada belirtildi. Anne kızı öldürdükten sonra sanık Soymaz'ın olay yerinden 7 bin 300 TL ve bir miktar altın aldığı ifade edildi. Olaydan 1 hafta sonra deliller sonucunda sanığın tespit edildiği de mütalaada açıklandı. Mütalaada Mesut Soymaz hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık avukatı müvekkilinin cezai ehliyeti yönünden rapor aldırılmasını isteyerek, beyanda bulunmak için süre talep etti. Sanık Soymaz ise bir diyeceği olmadığını söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İŞTE İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 4 Mart 2019'da Bahçelievler'de yaşayan 81 yaşındaki Keziban Ercan ile 53 yaşındaki kızı Ayşe Soymaz'ın ölü olarak bulunduklarının tespit edildiği aktarılmıştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızın atkı ile boğuldukları ve ağızlarına çorap ya da bez parçası sokularak öldürüldükleri belirlenmişti. Olayın ardından incelenen güvenlik kameralarında eve gelen kişinin Mesut Soymaz olduğu tespit edilmişti. İddianamede Mesut Soymaz'ın, yengesi Ayşe Soymaz'dan borç aldığı ancak ödeyemediği ve kendisini bu durumdan kurtarmak için bir şeyler yapmak istediğini arkadaşlarına anlattığı açıklanmıştı.Gözaltına alınan Mesut Soymaz cinayeti itiraf etmişti. Sanık Soymaz ifadesinde Ayşe Soymaz'dan borç istediğini, parayı vermemesi nedeniyle yaşanan tartışma sonucu yengesi ile onun annesini boğarak öldürdüğünü kabul ettiğini söylemişti.Soymaz hakkında, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 'yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.