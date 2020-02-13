Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Haftalık olarak Cuma günleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak Müslüman vatandaşların okumasına sunulan Cuma Hutbesi yayınlandı. Namaz ibadetleri için camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlarımız ibadet öncesi veya sonrası bu haftanın hutbesinin konusunu yoğun olarak merak ederek arama motorlarında 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi ve içeriği…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 14 ŞUBAT DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 14 Şubat Cuma Hutbesi ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte haftanın hutbesi;