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yayınlandı! 14 Şubat Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Her hafta olduğu gibi bu hafta da İşleri Başkanlığı tarafından kaleme alınarak Müslümanlara yönelik önemli bilgi ve öğütler veren yayınlandı. Namaz ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşlarımız ibadetlerini yaptıktan sonra bu haftanın hutbesini okumak isteyerek ve konusunu merak ederek arama motorlarında nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyorlar peki Cuma Hutbesi konusu nedir? işte 14 Şubat Cuma hutbesi ve konusu…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 00:35 ABONE OL
Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…

Haftalık olarak Cuma günleri İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak Müslüman vatandaşların okumasına sunulan yayınlandı. Namaz ibadetleri için camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlarımız ibadet öncesi veya sonrası bu haftanın hutbesinin konusunu yoğun olarak merak ederek arama motorlarında nedir? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki, Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi ve içeriği…

CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 14 ŞUBAT DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 14 Şubat Cuma Hutbesi ve diğer tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte haftanın hutbesi;

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Cuma Hutbesi yayınlandı! 14 Şubat Diyanet Cuma Hutbesi konusu nedir? İşte detaylar…
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