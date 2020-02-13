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Her haftanın son gününde Müslüman vatandaşlarımız camileri namaz ibadetini yerine getirmek için dolduruyor. Bu önemli günün anlam ve önemini gereği ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ibadetlerini yerine getirmeden önce hafızalarını tazelemek ve bilmedikleri yeni bilgileri öğrenmek amacıyla arama motorlarına yoğun olarak namazı nasıl kılınır, ve abdest nasıl alınır? Şeklinde sorularla arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve abdest nasıl alınır? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.2.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 01:00 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? Cuma namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

Haftanın son mesai gününe de denk gelen mübarek gününde her hafta olduğu gibi bu hafta da camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlar, bu özel ve güzel günün anlamını kavramak amacıyla camilerde saf tutacak ve ellerini dualar etmek için semaya yükseltecek. Öte yandan Müslüman vatandaşlarımız camilere gitmeden önce hafızalarını güncellemek ve yeni bilgiler öğrenmek amacıyla arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır, ve abdest nasıl alınır? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve abdest nasıl alınır? İşte tüm merak edilen bilgiler…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI NASIL, KAÇ REKAT?

Cuma namazı nasıl kılınır, abdest nasıl, kaç rekattır gibi soruların cevapları ile tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? Cuma namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?
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