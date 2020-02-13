Cuma namazı nasıl kılınır ve abdest nasıl alınır? Cuma namazı kılınışı nasıl, kaç rekat?

Haftanın son mesai gününe de denk gelen mübarek Cuma gününde her hafta olduğu gibi bu hafta da camileri doldurmaya hazırlanan vatandaşlar, bu özel ve güzel günün anlamını kavramak amacıyla camilerde saf tutacak ve ellerini dualar etmek için semaya yükseltecek. Öte yandan Müslüman vatandaşlarımız camilere gitmeden önce hafızalarını güncellemek ve yeni bilgiler öğrenmek amacıyla arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve abdest nasıl alınır? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve abdest nasıl alınır? İşte tüm merak edilen bilgiler…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI NASIL, KAÇ REKAT?

Cuma namazı nasıl kılınır, abdest nasıl, kaç rekattır gibi soruların cevapları ile tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;