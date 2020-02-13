Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Definecilere yapılan baskında, kazılan çukurda antik para bulundu!

yapılan baskında, kazılan çukurda antik para bulundu!

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken polis gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:33 ABONE OL
Definecilere yapılan baskında, kazılan çukurda antik para bulundu!

Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Definecilere yapılan baskında, kazılan çukurda antik para bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN