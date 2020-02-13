Definecilere yapılan baskında, kazılan çukurda antik para bulundu!
Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken polis gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirdi.
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:04Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 10:33ABONE OL
Adana'da kral ve ailesinin mezarının olduğu öne sürüldüğü tepenin her tarafını kazan define avcıları bir vatandaşın ihbarı üzerine kaçarken, polisin gittiği olay yerinde aralarında kral tacı figürü de olan 26 eski para ele geçirildi.