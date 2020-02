Dolandırıcılık yaptığı iddia edilen savcı mahkemeye sevk edildi

Bakırköy Adliyesi'nde sanık ve yakınlarını beraat, meslektaşlarını ise ucuz arsa vaadiyle dolandırdığı iddia edilen eski cumhuriyet savcısı Tamer C., hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün gece Beyoğlu'nda bir apart otelde yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edilen, eski savcı Tamer C., burada savcılığa ifade verdi.

Eski savcı Tamer C., sorgusunun ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU