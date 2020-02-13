En büyük aşkına kavuştu

Trabzon'da yaşayan 20 yıllık evli Nevin (45) ve Neşat (46) Aliyazıcıoğlu çiftinin en büyük hayali evlat sahibi olmaktı. Bu hayalin gerçekleşmesi için yıllarca tedavi gören çift 10 kez aşılama, 4 kez de tüp bebek yöntemini denedi. Bu süreç de iki gebelik kaybı da yaşayan çift, son olarak İstanbul'da Acıbadem Sağlık Grubu Tüp Bebek Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Tıraş'ın kapısını çaldı. Anne adayına ilginç bir tedavi yöntemi uygulandı ve bu süreçte geçici menopoz sürecine bile sokuldu. Tedavi ile hamile kalan anne Nevin Aliyazıcıoğlu, bebeğini dünyaya getirdi. Dün ilk defa gözyaşları içinde bebeğini kucağına alan anne, evladının kokusunu içine çekti. Çift, Ömer Rüstem adını verdikleri bebekleri doğdunda gözyaşlarını tutamadı. Anne Nevin Aliyazıcıoğlu "Doğumum Sevgililer Günü'ne denk gelmesi muhteşem oldu. En büyük aşkımız bize geldi" dedi. Baba Aliyazıcıoğlu da "İnanılmaz bir duygu. Evlat kokusu, evlat aşkı bambaşka bir şeymiş. Dilim tutuldu sanki" diyerek yaşadığı mutluluğu anlattı. Prof. Dr. Tıraş ise tedavi sürecini anlatarak, "Anneyi 6 ay geçici menopoza soktuk. Bu sırada yumurtalıklarındaki çikolata kistleri alındı. Rahim kas duvarındaki sorunlar giderildi. Mikroçip yöntemi ile belirlenen sağlıklı embriyonun anne adayına transfer edilerek başlattığımız hamilelik süreci başarıyla sonuçlandı" dedi.

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