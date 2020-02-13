Bu iki ilimizde de devam eden kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Erzincan ve Aksaray'da yarın okullar tatil olacak mı? Sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği birçok merkezde okulların tatil edildiği açıklaması gelirken yarın için bazı iller için henüz açıklama gelmedi. Haberimizin devamından konu ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz. Peki, Erzincan ve Aksaray'da yarın okullar tatil olacak mı? Yoğun kar sebebiyle Cuma günü Aksaray ve Erzincan'da okullar tatil mi? İşte 14 Şubat için gelen o açıklamalar…

ERZİNCAN VE AKSARAY'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI - YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İşte Erzincan ve Aksaray'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı…

Devam eden kar yağışı nedeniyle, Aksaray ve Erzincan Valiliği ya da ilçe kaymakamlıklarından herhangi bir kar tatili açıklaması şu ana kadar yapılmadı. Açıklama geldiği anda haberimizde olacaktır.

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