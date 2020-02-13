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'de donan şelale hayran bıraktı

Adeta bir görsel şölene dönen 'deki şelale hayranlık uyandırdı. Soğuk havaların etkisi illerinde şiddetli bir biçimde kendini gösteriyor. Hakkari'de, 'Ava Ore' Şelalesi, bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle dondu. Bahar aylarında gürül gürül akan şelalenin, kış aylarında da buzla kaplı görüntüsü yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:08 ABONE OL
Hakkari'de donan şelale hayran bıraktı

'deki şelale dondu ortaya kartpostallık görüntüler çıktı!

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Hakkari'de donan şelale hayran bıraktı
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