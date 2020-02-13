Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı

’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı

Nişantaşı’da işlek bir cadde üzerinde seyir halinde olan iki sürücü arasında trafik kavgası çıktı. Kavga sonucunda sürücülerden biri diğerini bıçakla yaralayarak kayıplara karıştı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 15:07 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 15:13 ABONE OL
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki A.S., 34 Z 1624 plakalı otomobiliyle cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada beyaz renkli bir otomobil ile giden kimliği belirsiz şahısla A.S. arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar yumruklaşmaya başladı.

Devam eden kavga sonucunda beyaz otomobilin sürücüsü, A.S.'yi göğsünden 2 bıçak darbesiyle yaraladı. Olayın ardından yaralı genç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nişantaşı'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Caddenin ortasında kalan araç nedeniyle ise trafikte yoğunluk meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri de çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’un göbeğinde bıçaklı trafik kavgası: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN