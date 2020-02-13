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'den son dakika... Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

Günün acı haberi 'in Buca ilçesinden geldi. 16 yaşındaki genç, tartıştığı ağabeyini tabancayla vurarak öldürdü. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:21 ABONE OL
İzmir'den son dakika... Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde meydana geldi. Mahalle sakinleri Sedat S. ve V.S.'nin oturduğu daireden silah sesi duydu. Ardından V.S.'nin evden koşarak uzaklatığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telefon alım satımı yaparak geçimini sağlayan Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı..

Fotoğraf: Vedat S.

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İzmir'den son dakika... Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü
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