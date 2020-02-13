İzmir'den son dakika... Şiddete uğradığını iddia eden 16 yaşındaki genç, ağabeyini öldürdü

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 sokakta bulunan evde meydana geldi. Mahalle sakinleri Sedat S. ve V.S.'nin oturduğu daireden silah sesi duydu. Ardından V.S.'nin evden koşarak uzaklatığını gören komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, polis eşliğinde eve girdiğinde Sedat S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Tabanca ile vurulduğu belirlenen Sedat S., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telefon alım satımı yaparak geçimini sağlayan Sedat S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı..

Fotoğraf: Vedat S.