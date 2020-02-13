Kadir Şeker'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

Konya'da sevgilisini darbeden kişiyi, engellemek isterken bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Kadir Şeker'in (20) tahliye talebi reddedildi. Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği, avukatlarının Şeker hakkındaki tutuklama kararına yaptığı itirazı inceledi. Hakimlik, polis tutanakları, mevcut delil durumu ve Adli Tıp raporunu da göz önünde bulundurarak Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın müdahalesiyle karşılaşmıştı. Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.