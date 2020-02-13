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Kan donduran haberi! 16 yaşındaki genç öz abisini öldürdü

İzmir’in ilçesinden gelen haberi adeta kan dondurdu. Edinilen bilgiye göre, akılalmaz olay akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Sedat S. ve V.S’nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri korkunç görüntü ile karşı karşıya kaldılar. Olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 08:06 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi! 16 yaşındaki genç öz abisini öldürdü

İzmir'in ilçesinden gelen haberi akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki V.S. ile abisi Sedat S. arasında çıkan tartışma sonucu, V.S. öz abisini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri korkunç görüntü ile karşı karşıya kalırken, olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Sedat S. ve V.S'nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Kan donduran son dakika haberi! 16 yaşındaki genç öz abisini öldürdü
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