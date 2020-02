Kan donduran son dakika haberi! 16 yaşındaki genç öz abisini öldürdü

İzmir'in Buca ilçesinden gelen son dakika haberi akıllara durgunluk verdi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki V.S. ile abisi Sedat S. arasında çıkan tartışma sonucu, V.S. öz abisini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri korkunç görüntü ile karşı karşıya kalırken, olayın ardından V.S. hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi 88 Sokakta bulunan bir ikamette meydana geldi. Sedat S. ve V.S'nin oturduğu daireden silah seslerini duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.