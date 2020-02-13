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ve 'te bugün mi? Karabük ve Kastamonu’da okullar tatil! Valilik açıklaması...

Yurt genelinde etkili olan yağışı Karadeniz'in kalabalık şehirlerinden olan ve 'te de hayatı olumsuz etkiliyor. İlçelerde ve şehir genelinde yağan kar, gündelik hayatın yanında eğitim öğretim üzerinde de kar tatili aksaklıklarına sebep oluyor. Tam bu noktada, her iki şehirde yaşayan on binlerce öğrenci 'Karabük ve Kastamonu'da yarın mi?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, 12 Şubat 2020 Çarşamba Kastamonu ve Karabük'te okullar yarın tatil olacak mı? MEB ve Valilik'ten açıklama geldi; işte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.2.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 09:07 ABONE OL
Kastamonu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da okullar tatil! Valilik açıklaması...

Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Karadeniz'in kalabalık şehirlerinden olan Karabük ve Kastamonu'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayat üzerinde birçok durumu olumsuz etkilemekte. Bu doğrultuda, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Karabük ve Kastamonu'da okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

KARABÜK VE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Peki, MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Karabük ve Kastamonu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime merkez ve Safranbolu ilçesinde 1 gün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kastamonu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da okullar tatil! Valilik açıklaması...
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