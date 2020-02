Kastamonu ve Karabük'te bugün okullar tatil mi? Karabük ve Kastamonu’da okullar tatil! Valilik açıklaması...

Şubat ayı itibarı ile soğuk hava dalgası etkisini arttırırken kar yağışı da hemen hemen her bölgemizde görülüyor. Karadeniz'in kalabalık şehirlerinden olan Karabük ve Kastamonu'da da kar yağışı etkisini göstermekte ve gündelik hayat üzerinde birçok durumu olumsuz etkilemekte. Bu doğrultuda, her iki şehirde de yaşayan on binlerce öğrenci ise 'Karabük ve Kastamonu'da okullar yarın tatil mi?' sorusunun yanıtını araştırıyor.

KARABÜK VE KASTAMONU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Peki, MEB veya Valilik tarafından 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Karabük ve Kastamonu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilir; hava durumu detayı ile son dakika açıklaması olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Karabük'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime merkez ve Safranbolu ilçesinde 1 gün ara verildi. Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.