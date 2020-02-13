Kastamonu ve Yozgat’ta bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe Kastamonu ve Yozgat’ta okullar tatil olacak mı? Valilik açıkladı mı?

Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülke genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken bazı illerimizde okullar tatil ediliyor. Hal böyle olunca '' Kastamonu ve Yozgat'ta bugün okullar tatil mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Milyonlarca öğrenci ve gözlerini Kastamonu ve Yozgat Valiliklerinden gelecek olan kar tatili haberine çevirmiş durumda. Ulaşım, eğitim gibi pek çok konuyu olumsuz yönde etkileyen kar yağışı sebebiyle okullar tatil ediliyor. Peki Kastamonu ve Yozgat'ta bugün okullar tatil mi? Perşembe günü Kastamonu ve Yozgat'ta okullar tatil olacak mı?

KASTAMONU VE YOZGAT'TA OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT 2020

Yozgat ve Kastamonu için kar tatili açıklaması yapıldı mı? Haberimizin detaylarından konuya yönelik bilgi edinebilirsiniz.