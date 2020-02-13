Kayseri ve Nevşehir’de yarın okullar tatil olacak mı? Kayseri'nin o ilçesinde okullar tatil edildi...

Dün Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada Perşembe günü için Melikgazi, Talas, Kocasinan, İncesu ve Hacılar ilçesinde okulların tatil edildiği açıklanmışt ayrıca engelli ve hamile personelin de izinli sayılması kararlaştırıldı. İlerleyen saatler de Kayseri'de okulların tatil olup olmayacağı konusunda valilikten veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir açıklama geldiği takdirde haberimizde bulabileceksiniz.

KAYSERİ'NİN BÜNYAN İLÇESİNDE OKULLAR TATİL!

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Kaymakamlık'tan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

Nevşehir'de okullar tatil olacak mı? Nevşehir Valiliği tarafından bu sabah yapılan açıklamada meteorolojik verilen doğrultusunda kar yağışının başladığı ve etkisini arttıracağı ifade edilmiş 13.02.2020 tarihinde il genelinde okulların tatil edildiği açıklanmıştı. Aynı şekilde Nevşehir'de okulların tatil olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama geldiği anda haberimizde bulabileceksiniz.

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