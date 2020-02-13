Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Bilindiği üzere kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Kırşehir ve Karabük'te Perşembe günü okullar tatil edilmişti. Akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Peki Kırşehir ve Karabük'te okullar yarın tatil mi? Buzlanma nedeniyle Karabük ve Kırşehir'de Cuma günü okullar tatil olacak mı?

KIRŞEHİR VE KARABÜK OKULLAR TATİL Mİ? 14 ŞUBAT

Kırşehir ve Karabük illerinde 14 Şubat Cuma gününe ilişkin kar tatili bilgisi henüz bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

KIRŞEHİR VE KARABÜK'TE OKULLAR 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ TATİL EDİLMİŞTİ

Kırşehir'de, kar nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirterek, 13 Şubat Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Akın, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını kaydetti.

Karabük'ün iki ilçesinde daha kar yağışından kaynaklı yaşanan olumsuz hava koşulları etkili olan soğuklar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında yer alan okullara 1 gün ara verildi.