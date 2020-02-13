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Sahilde ceset bulunmuştu... Kayıp bekçinin babasından DNA örneği alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () sahilinde bulunan ve 'in Tarsus ilçesinde 11 Ocak'ta denizde kaybolan bekçi 'ya ait olabileceği değerlendirilen cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:33 ABONE OL
Sahilde ceset bulunmuştu... Kayıp bekçinin babasından DNA örneği alındı

Önceki gün KKTC sahilinde bulunan bir cesedin balık tutmak için kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan bekçiye ait olma ihtimali üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü durumu Avcı'nın ailesine haber verdi.

Bu bilgi üzerine baba İbrahim Avcı, bazı aile fertleriyle KKTC'ye gitti.

"EŞİM CESEDİN OĞLUMA AİT OLDUĞUNU TEŞHİS ETTİ"

Oktay Avcı'nın annesi Meryem Avcı, AA muhabirine, eşinin halen KKTC'de olduğunu belirterek, "Eşim cesedin oğluma ait olduğunu teşhis etti ama kesin sonuç DNA testiyle belirlenecek. Sonuçları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü bünyesinde mahalle ve çarşı bekçisi olarak görev yapan Avcı (32) ve arkadaşı bekçi Ömer Özer (32), 11 Ocak'ta balık tutmak için kayıkla denize açılmış, Özer'in cesedi 16 Ocak'ta yaklaşık 60 metre açıkta bulunmuştu. İki gün önce KKTC sahilinde bulunan cesedin Avcı'ya ait olabileceğini değerlendiren ekipler, ailesine durumu bildirmişti.

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Sahilde ceset bulunmuştu... Kayıp bekçinin babasından DNA örneği alındı
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