Kömür sobasından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi!

Yayladağı Tutlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Maha Erdoğan'dan (47) haber alamayan yakınları eve geldi.
Erdoğan'ı hareketsiz bulunan yakınları, polise ve ilkyardım ekiplerine bilgi verdi.
KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, Erdoğan'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
Erdoğan'ın cenazesi, otopsi için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.