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’da beyaz esaret... Malatya'da uçuşlar iptal edildi, şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı

’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edilirken, Malatya-Kayseri karayolu da çift taraflı trafiğe kapatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:30 ABONE OL
Malatya’da beyaz esaret... Malatya'da uçuşlar iptal edildi, şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı Malatya'da da etkisini güçlü bir şekilde gösteriyor. Dün akşam itibariyle başlayan ve halen devam eden kar yağışı ulaşımda da aksaklıklara neden oluyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'dan kalkacak tüm havayolu uçuşları iptal edilirken, karayollarında da birçok yol ulaşıma kapanmış durumda.
Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre Malatya-Kayseri karayolu çift yönlü olarak yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapalı olduğu belirtilirken, Malatya- Sivas, Malatya-Gölbaşı ve Malatya-Elazığ Karayollarında ise trafiğin kontrollü şekilde ilerlediği ifade edildi.
Kar yağışının kent genelinde yoğun bir şekilde sürdüğünün belirtildiği açıklamada, sürücülerin can ve mal emniyeti için dikkatli davranmaları, takip mesafesini korumaları, uygun ekipmanla ve kar lastiği takarak yola çıkmaları istendi.

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Malatya’da beyaz esaret... Malatya'da uçuşlar iptal edildi, şehirlerarası yollar ulaşıma kapandı
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