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'den son dakika ve kar yağışı uyarısı geldi! Yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin son dakika ve kar yağışı uyarıları yapıldı. Şubat ayının ortalarına gelinirken, İç Anadolu ve Doğu Anadolu başta olmak üzere kar yağışı etkisini arttırdı. Öyle ki, yurdun büyük bir bölümü adeta beyaz örtü kaplanırken kar tatili haberleri de peş peşe geliyor. Tam bu noktada, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusuna da açıklık getirdi. Deprem bölgesi ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da beklenen kar yağışlarına dikkat çeken kurum, buzlanma ve don tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, kar kalınlığının kimi illerimizde 20 cm ve üzerine ulaşabileceğini duyurdu. Haberimizden, 13 Şubat 2020 Perşembe gününe ilişkin Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerini görüntüleyebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 07:43 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 07:45 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve kar yağışı uyarıları peş peşe yapılıyor. Şubat ayı ortalarına gelinirken ülkemiz genelinde beyaz örtünün esareti giderek şiddetleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini giderek arttıran kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatmasının yanında okulların da tatil olmasına neden oluyor. Bu yönde, birçok ilden peş peşe son dakika kar tatili haberleri geliyor.

20 CM'DEN FAZLA KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapan MGM, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile deprem bölgesi illerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Kurum, kimi illerimizde 20 cm ve üzerinde yoğun kar yağışına dikkat çekmesinin yanında olası buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını da istedi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıları yinelendi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 13 ŞUBAT

Haberimizden, 13 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor
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