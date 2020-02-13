Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi! Yoğun ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe yapılıyor. Şubat ayı ortalarına gelinirken ülkemiz genelinde beyaz örtünün esareti giderek şiddetleniyor. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini giderek arttıran kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşatmasının yanında okulların da tatil olmasına neden oluyor. Bu yönde, birçok ilden peş peşe son dakika kar tatili haberleri geliyor.

20 CM'DEN FAZLA KAR KALINLIĞI BEKLENİYOR

Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Yoğun ve kuvvetli kar yağışı uyarısı yapan MGM, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile deprem bölgesi illerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Kurum, kimi illerimizde 20 cm ve üzerinde yoğun kar yağışına dikkat çekmesinin yanında olası buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunmasını da istedi. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli olması için uyarıları yinelendi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 13 ŞUBAT

Haberimizden, 13 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.