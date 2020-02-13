Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar tarafından 2020 Ramazan Bayramı ne zaman sorunun yanıtı araştırılıyor. İslam alemine müjdelenen bin aydan daha hayırlı bir gün olan Kadir Gecesi'ni içerisinde barından Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Peki en mübarek vakitlerin ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 Ramazan Bayramı tarihine bu başlık altından erişebilir.

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