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Mübarek ne zaman başlıyor? 2020 ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Tüm Müslümanlar tarafından merakla beklenen 2020 için geri sayım başladı. Bolca dua ve ibadet ile geçecek Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldığı ve ilk orucun ne zaman tutulacağı merakla araştırılıyor. Hem madden hem de manen kişiye olgunluğa eriştiren bir ibadet olarak tanımlanan oruç ibadetinin icra edileceği Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihlerini paylaştık. Peki ? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İşte merak edilen soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:23 ABONE OL
Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Üç ayların başlamasına sayılı günler kala Müslümanlar tarafından 2020 ne zaman sorunun yanıtı araştırılıyor. İslam alemine müjdelenen bin aydan daha hayırlı bir gün olan 'ni içerisinde barından Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Peki en mübarek vakitlerin ayı, 11 ayın sultanı ne zaman başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2020

Şubat ayının gelmesi ile birlikte başlıyor sorusuna yanıt aranmaya başlandı. On bir ayın sultanını büyük heyecanla bekleyen vatandaşlar 2020 tarihine bu başlık altından erişebilir.

AYRINTILAR İÇİN İLERLEYİNİZ…

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Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?
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