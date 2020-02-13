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ve ’de bugün OKULLAR TATİL EDİLDİ! Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

Yurt genelinde etkili olan soğuk havalar ve kar yağışları gündelik hayatı olumsuz yönde etkilerken, ulaşım konusunda da aksaklıklara ve problemlere neden oluyor. Hal böyle olunca, okul tatil haberleri ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. ve ’de yaşayan öğretmen, öğrenciler ve velileri; Nevşehir ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuyla ilgili valiliklerden açıklama beklenirken, haberimizin içerisinden Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtını bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 07:16 ABONE OL
Nevşehir ve Kayseri’de bugün OKULLAR TATİL EDİLDİ! Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar

Haftalardır yurdun büyük bir kesiminde etkili olan kar yağışları gündelik hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ulaşım konusunda da aksaklıkları beraberinde getiriyor. Hal böyle olunca yaşadıkları şehirlerde kar tatili olup olmayacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarda bulunuyor. Bu noktada en çok araştırılan konular arasında ise 'Nevşehir ve Kayseri'de yarın okullar tatil mi?' sorusu yer alıyor. Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik. İşte 'Kayseri ve Nevşehir'de Perşembe okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını…

KAYSERİ VE NEVŞEHİR'DE 13 ŞUBAT PERŞEMBE (YARIN) OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri ve Nevşehir'de henüz kar tatili ile ilgili bir bilgi gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldikten hemen sonra haberimizin içerisinden bulabilirsiniz...

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gece saatlerinde alınan en son meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının başladığı ve özellikle sabaha karşı artış beklendiğinden 13.02.2020 Perşembe günü İl Genelinde Eğitim ve Öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personeller de 1 gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

KAYSERİ'NİN 5 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun karın etkili olduğu merkez ilçeler Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu'da 13 Şubat Perşembe günü okullar tatil edildi.

Söz konusu ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Bünyan, Felahiye, Sarız, Pınarbaşı, Akkışla ve Özvatan ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

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Nevşehir ve Kayseri’de bugün OKULLAR TATİL EDİLDİ! Kayseri ve Nevşehir’de Perşembe okullar tatil olacak mı? İşte detaylar
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