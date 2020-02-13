Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Otomobilin çarptığı karı-koca öldü

Otomobilin çarptığı karı-koca öldü

Giriş Tarihi: 13.2.2020 ABONE OL
İSTANBUL'DA otomobilin çarptığı karı koca hayatını kaybetti. TEM bağlantı yolundan otomobiliyle Haramidere istikametine giden Cem Ç., karşıya geçmeye çalışan Ahmet ve eşi Belkizan Ört'e çarpmamak için manevra yaptı. Savrularak önce bariyerlere daha sonra ise karı kocaya çarpan otomobil, ardından Rafet U. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan çift, hastaneye kaldırıldı. Ahmet ve Belkizan Ört, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı karı-koca öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN