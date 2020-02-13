Rize ve Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle Cuma günü Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı?

Soğuk hava dalgasının artan etkisi ve beraberinde çeşitli illerimizde yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle yarın okullar tatil mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. İlgili Valilikler ve MEB tarafından yapılacak son dakika kar tatili açıklamaları merakla bekleniyor. Trabzon ve Rize'de eğitim hayatına devam eden on binlerce öğrenci ve velileri tarafından merak edilen yarın okullar tatil mi sorusunu yanıtladı. İşte Trabzon ve Rize için hava durumu bilgileri ve kar tatiline ilişkin detaylar…

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 ŞUBAT 2020

Trabzon Valiliği, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklama ile eğitime 2 günlük ara verildiğini açıklamıştı. 2 günlük tatilin sona ermesinin ardından Valilik tarafından yapılan açıklama ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 1 gün süreyle daha ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada alınan kar tatili kararının sebebi il genelinde yaygın olarak devam eden buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda meydana gelmesi muhtemel aksaklıkların göz önünde bulundurulduğu açıklandı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacağı kamuoyu ile paylaşıldı.

Hafta başından Çarşamba gününe kadar tatil yapan öğrenciler, Perşembe günü itibarıyla okullarına geri döndü. Trabzon Valiliği tarafından henüz 14 Şubat Cuma kar tatiline ilişkin yapılan bir açıklama mevcut değil. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzon hava durumu:

RİZE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 14 ŞUBAT 2020

Rize Valiliği son olarak 13 Şubat Perşembe kar tatili için aşağıdaki açıklamayı paylaşmıştı.

"İlimiz Merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü (Yarın) taşımalı eğitim kapsamında olup kar ve buzlanma nedeniyle taşınmalarında risk doğabilecek güzergâhlardan gelen öğrencilerden okula devam edemeyenler okul müdürlüklerince izinli sayılacaktır.

Çamlıhemşin ve Pazar ilçelerimizde ise mevcut kar örtüsünün kalkmamış olmasından dolayı ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 (Bir) gün daha ara verilmiştir.

Kalkandere, İyidere, Derepazarı ve Güneysu ilçeleri genelinde (Köyler dâhil) eğitim öğretime devam edilecektir."

Valilik tarafından 14 Şubat 2020 Cuma için yapılan bir açıklama mevcut değil. Açıklama geldiği takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Rize hava durumu: