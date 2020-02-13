'Robin Hood' bu kez Diyarbakır’a gitti, vatandaşın borcunu ödedi!
Diyarbakır'da bir bakkala giren hayırsever, 12 bin 500 liralık veresiye defterini kapattı. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler. Borçlarının silindiğini öğrenen mahalle sakinleri, tanımadıkları hayırsevere teşekkür ettiler.
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:44Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:02ABONE OL
Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi.