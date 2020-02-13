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'Robin Hood' bu kez ’a gitti, vatandaşın borcunu ödedi!

'da bir bakkala giren hayırsever, 12 bin 500 liralık veresiye defterini kapattı. Defterin yapraklarını kopararak yakan hayırsever, hem vatandaşların hem de esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşlar, gizemli hayırseveri tanımak istediklerini söylediler. Borçlarının silindiğini öğrenen mahalle sakinleri, tanımadıkları hayırsevere teşekkür ettiler.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 11:02 ABONE OL
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır’a gitti, vatandaşın borcunu ödedi!

Türkiye'nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip, vatandaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez 'da ortaya çıktı. Kentteki bazı bakkalları gezen hayırsever, toplam 12 bin 500 liralık borcu sildirdi.

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'Robin Hood' bu kez Diyarbakır’a gitti, vatandaşın borcunu ödedi!
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