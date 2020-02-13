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! 200 balya samanla silah aldı! Sonrası korkunç...

! Uzunköprü'de yaşayan Ç.Y., bir süredir ayrı yaşadığı eşine kurşun yağdırdı! 8 kurşunla yaralanan B.Y. hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ç.Y. daha sonra ise jandarmaya giderek teslim oldu. Burada ilk ifadesini veren zanlı, 200 balya saman karşılığında ruhsatsız silah aldığını itiraf etti. Silahı aldığı kişiyi tanımadığını söyleyen Ç.Y.'nin sorgusu sürüyor. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 16:39 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 17:23 ABONE OL
Son dakika! 200 balya samanla silah aldı! Sonrası korkunç...

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Ç.Y., bir süredir ayrı olduğu ve başkasıyla yaşadığını iddia ettiği eşi B.Y.'yi ruhsatsız tabancayla 8 el ateş ederek, ağır yaraladı. Hastanede tedaviye alınan B.Y.'nin hayati tehlikesi olduğu belirtildi. Jandarmaya teslim olan Ç.Y.'nin, silahı yaklaşık 200 saman balyası karşılığında, Tekirdağ'da tanımadığı birinden aldığını söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü saat 20.30 sıralarında, Uzunköprü'ye bağlı Aşçıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.Y., iddiaya göre, yaklaşık 4 aydır ayrı olduğu eşi B.Y.'nin başka biriyle yaşadığını duyunca konuşmak amacıyla yanına gitti. Ç.Y., olumsuz yanıt aldığı B.Y.'ye, ruhsatsız tabancayla 8 el ateş etti. Ağır yaralanan B.Y., kanlar içinde yere yığılırken, Ç.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Y., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan B.Y.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Ç.Y. ise bir süre sonra silahıyla Uzunköprü Jandarma Komutanlığı'na giderek, teslim oldu. Ç.Y.'nin, ilk ifadesinde, tabancayı Tekirdağ'da tanımadığı birinden yaklaşık 200 saman balyası karşılığında aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika! 200 balya samanla silah aldı! Sonrası korkunç...
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