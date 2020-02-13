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Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nin ahşap kepenklerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 12:21 ABONE OL
Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan caminin iç kısmındaki kadınlar mahfili ve diğer bazı bölümlerindeki ahşap pencere kepenklerine sert cisimle isim kazındığı tespit edilmesi sonrası, kepenkler üzerindeki yazıların silinmesi için Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünün tarihi kapı ve pencere onarım atölyesine götürülmüştü.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında ahşap kepenklerin üzerindeki yazılar ve caminin güvenlik kameraları incelenecek.

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Selimiye'nin pencerelerine isim kazınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
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