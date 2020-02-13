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Son dakika: Bucak'ta sobadan zehirlenme! 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralı

Son dakika gelen bilgilere göre 'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk, 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İşte son dakika gelen haberin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 13.2.2020 14:24 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 14:52 ABONE OL
Son dakika: Bucak'ta sobadan zehirlenme! 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. Havana Gündüz'den (75) haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajı uygulandı. 1'i çocuk, 6 kişi, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen 6 kişiden 2'sinin, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Burdur Bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı

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Son dakika: Bucak'ta sobadan zehirlenme! 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralı
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