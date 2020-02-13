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Son dakika: 'da dönüşüm fabrikasında büyük

Son dakika gelen bilgilere göre 'da bir fabrikasında çıkan korku dolu anlar yaşattı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 14.2.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 06:45 ABONE OL
Son dakika: Bursa'da dönüşüm fabrikasında büyük yangın
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar sokaktaki bir geri dönüşüm fabrikasında sabah 4.00 saatlerinde elektrik kablolarından yangın çıktı.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Yangın, fabrikasındaki ürünlerin kısa sürede alev almasıyla büyüdü. O sırada içeride çalışan işçiler dumanı ve kokuyu fark ederek dışarı çıktı. İşçiler ve vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri fabrikayı saran alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangına 6 itfaiye aracı sevk edildi. Dumanların bir çok yeri sarmış durumda olduğu görüldü. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sürdüren itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yangın sonucunda geri dönüşüm fabrikası kullanılamaz hale gelirken diğer ev ve iş yerlerinde hasar görüldü.
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Son dakika: Bursa'da dönüşüm fabrikasında büyük yangın
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