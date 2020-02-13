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Son Dakika: Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü pek çok ilde okullar tatil edildi! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olan ve soğuk havanın ardında pek çok ilin valiliğinden son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana tekili olan ve yurdun pek çok bölgesinin beyaz örtüye bürünmesinin ardından yarın için okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenlerin kar tatiline ilişkin meraklı bekleyişleri sürerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Öte yandan 13 Şubat Perşembe günü okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında yoğun olarak bugün okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarını devam ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi? İşte 13 Şubat Perşembe kar tatili olan tüm iller ve diğer tüm son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 13.2.2020 07:38 ABONE OL
Son Dakika: Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü pek çok ilde okullar tatil edildi! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…

Tüm Türkiye'de geçtiğimiz hafta sonundan bu yana etkili olmaya devam eden soğuk ve kar yağışlı hava sonrası pek ilin beyaz örtüyle kaplanmasının ardından illerin valiliklerinden son dakika kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yurtta etkili olmaya başlayan ve pek ili beyaza bürüyen kar yağışının ardında yarın için okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler bulundukları illerde kar tatili olup olmayacağına ilişkin merkalı bekleyişleri sürüyor. Diğer yandan 13 Şubat Perşembe günü okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında yoğun olarak Yarın okullar tatil mi? sorusuyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, yarın okullar tatil mi? İşte 13 Şubat Perşembe okulların tatil edildiği tüm iller…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 13 ŞUBAT PERŞEMBE GÜNÜ KAR TATİLİ OLAN İLLER AÇIKLANDI! İŞTE VALİLİK TARAFINDAN EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER…

13 Şubat günü hangi illerde okulların tatil edildiğine ilişkin tüm detayları ve son dakika valilik açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Son Dakika: Bugün okullar tatil mi? 13 Şubat Perşembe günü pek çok ilde okullar tatil edildi! İşte valilik tarafından eğitime ara verilen tüm iller…
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