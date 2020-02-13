Son dakika haberi: Şırnak ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan ve pek çok ili beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle illerin valiliklerin peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Şırnak ile Kahramanmaraş illerimizde yaşayan ve yarın sabah okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında 14 Şubat Şırnak ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar…



ŞIRNAK VE KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 14 ŞUBAT CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?



14 Şubat Cuma günü Şırnak ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil edilecek mi sorusunun cevapları ve diğer tüm detayları haberimizde bulabileceksiniz…

İşte detaylar;