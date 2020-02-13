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Son dakika haberi: ve ’ta yarın mi? Kar yağışı nedeniyle Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Tüm Türkiye’de geçtiğimiz hafta sonundan itibaren etkili olmayan soğuk ve kar yağışı pek çok ilimizi karlar altında bırakırken, bazı illerin Valiliklerinden de kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. ve ’ta yarın mi? şeklinde sorularla yarın sabah okula gidecek olan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında araştırma yapmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklamaları gelmeye devam ederken, yarın okulların tatil olup olmayacağını merak edenlerin meraklı bekleyişi de sürüyor. Peki, Şırnak ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13.2.2020 20:24 ABONE OL
Son dakika haberi: Şırnak ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?

Ülke genelinde geçtiğimiz cumartesi gününden itibaren etkili olmaya başlayan ve pek çok ili beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle illerin valiliklerin peş peşe kar tatili açıklamaları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Şırnak ile Kahramanmaraş illerimizde yaşayan ve yarın sabah okula gitmeye hazırlanan öğrenci ve öğretmenler arama motorlarında 14 Şubat Şırnak ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Peki, Şırnak ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? İşte tüm detaylar…

ŞIRNAK VE KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR YAĞIŞI NEDENİYLE 14 ŞUBAT CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

14 Şubat Cuma günü Şırnak ve Kahramanmaraş'ta okullar tatil edilecek mi sorusunun cevapları ve diğer tüm detayları haberimizde bulabileceksiniz…

İşte detaylar;

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Son dakika haberi: Şırnak ve Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kar yağışı nedeniyle 14 Şubat Cuma günü okullar tatil olacak mı?
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